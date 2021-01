¿Qué tal lo hizo? Suso el Paspi se atrevió a participar en el 'Ropa cara challenge'

Suso 'El Paspi' no deja de sacarles sonrisas a sus seguidores. Hace poco publicó en redes sociales un video bailando la canción 'Ropa cara', interpretada por Camilo . Al igual que otros famosos, este artista decidió seducir a la cámara y a los navegantes de la red con sus movimientos. El resultado fue satisfactorio, pues su post logró superar los 97.000 me gusta y fueron muchos los internautas que se tomaron el tiempo de halagar su particular forma de ser.

Como era de esperarse, el comediante le puso su esencia al challenge, pues no apareció con unas gafas como cualquier otras, sino con unos lentes enormes que cubrían por completo la mitad de su rostro. Suso se dejó llevar por la música, meneó su cadera mientras de fondo se escuchaba el coro de la famosa canción y hasta se animó a levantarse la camisa para exhibir su abdomen.

El personaje que se toma la pantalla de Caracol Televisión cada domingo, etiquetó al intérprete de 'Ropa cara' en su publicación, con el fin de saber qué puntaje le daba de 1 a 10. Luego de ver la versión de Suso, el artista la compartió en sus historias para que más personas pudieran disfrutarla.

Muchos usuarios de la red le enviaron mensajes positivos a Suso y resaltaron su esfuerzo por seguir al pie de la letra la coreografía que hace poco Camilo convirtió en tendencia. "De los 80372927 que he visto, este es el mejor jajajaj", "Suso, me encanta tu sensualidad", "ese meneito tan sabroso del paspi", "el premio al mejor de todos", "díganme que ni fui el único que dijo: Balenciasga, Guschi y Prasda", fueron algunas de las reacciones que generó el clip.