Por un hilo de Twitter varios usuarios aseguran que Reykon es un cantante "agrandado"

Valeria Giraldo Toro fue elegida hace unas semanas como Miss Universe Medellín en el certamen de belleza de Miss Universe Colombia para representar al país en el 2023. Desde ese momento el nombre de la paisa se ha posicionado tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

Sin embargo, durante las últimas horas la modelo y también abogada se volvió tendencia en las redes sociales pero no por su actual título como Miss Medellín, sino por un tuit que publicó en su cuenta oficial donde manifestó que el pasado fin de semana en el marco de la visita de Bad Bunny a Colombia tuvo un encuentro incómodo al encontrarse con un cantante.

Valeria contó en la publicación que después de finalizado el concierto del "Conejo Malo" se dirigió a una fiesta privada en el barrio Provenza y allí estaba a la espera de ser recogida. Pero a medida que pasó el tiempo, las personas encargadas de la seguridad del lugar le manifestaron que ahí no estaba permitido el uso del celular porque allí estaba un cantante "muy importante".

Según lo relatado por la modelo, ella entró por curiosidad al establecimiento para ver si se trataba del artista puertorriqueño pero se dio cuenta que este no era. El cantante presente a quien ella llamó "Pepito" es una persona con la que ella ya había tenido comunicación a través de las redes sociales.

Así mismo, manifestó: "La primeras veces le contesté, cosas simples, tipo: “hola, muy bien y tu pero cuando se ponía coqueto no más. Cuando digo “coqueto” hablo de cosas bastante directas que se tornaban incómodas y que uno mejor prefiere no seguir la corriente (sé que las mujeres me entenderán). Aún así, a veces por redes sociales se crean “vínculos” y pues como él sabía de mí y yo de él, lo salude, “normal".

La historia continúo en el hilo del Twitter donde Valeria contó en detalle el momento incomodo que incluyó el desplante que le hizo el cantante a una persona cuando se acercó a ofrecerle un trago como también el momento en que ella se estaba retirando del establecimiento y esta persona gritó a un escolta: "¿ella tomó fotos cierto?".

Aunque Valeria no dio un nombre específico a quien hizo referencia en la publicación, los usuarios de las redes sociales aseguraron que podría tratarse de Reykon, quien rápidamente se volvió tendencia.

Ryan Castro, Bless y Feid fueron los nombres de los otros artistas urbanos que posiblemente serían ese cantante "agrandado".

