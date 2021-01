Por reflexivo mensaje, cibernautas rumoran que Daniela Ospina envió indirecta a su ex

Luego de disputarse la custodia de Lucía Ramírez con David Ospina y aparecer en redes sociales luciendo radiante para celebrar el año nuevo, Daniela Ospina se convirtió nuevamente en el centro de atención. Esta vez la empresaria despertó la curiosidad de sus fans con una publicación muy reflexiva, que le hizo pensar a más de uno que se trataba de un mensaje para Harold Jiménez , director de videos musicales con el que sostuvo una relación sentimental hasta hace poco.

"No, él no te decepcionó. Él era así, pero tú, lo maquillaste y lo adornaste para no verlo como era", señalaba la imagen que la propietaria de DanFive publicó en Instagram. Mientras unos internautas creen que la instastorie iba dirigida para Jiménez, otros creen que era para el futbolista James Rodríguez . Cabe resaltar que esta no es la única publicación de la empresaria que ha generado revuelo, ya que en los últimos días compartió otra frase, con la que daba a entender que las conexiones con algunas personas son inquebrantables.

"Hay personas con las que uno estará conectado eternamente sin importar la distancia o el tiempo que lleven sin hablar", concluía aquella publicación, que también desató rumores sobre una posible indirecta; sin embargo, las opiniones están divididas y la mamá de Salomé no ha dado pista alguna sobre la identidad de la persona a la que le ha dedicado los profundos mensajes.

La página de entretenimiento Rastreando famosos reposteó la historia de Instagram y algunos internautas dejaron en los comentarios sus propias teorías sobre las publicaciones e incluso sobre la ruptura amorosa de Daniela Ospina y Harold Jiménez .

"De pronto fue para James", "Yo pienso más bien que todo pasó por ella irse para donde James con el pretexto de que Salomé lo quería ver", "Yo creo que va a darse otra oportunidad con James", "Es para James" y "No es para James, pasan juntos, se llevan bien, ya lo han dicho, lo han demostrado en diferentes ocasiones etc... Es para Harold", fueron algunas de las observaciones que hicieron los usuarios de la red.