¿Por apoyar a Epa Colombia? La Liendra revela el motivo por el que le habrían cerrado su Instagram

El influencer colombiano Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra , no para de generar polémica en sus redes sociales, pues recientemente cientos de seguidores se encontraron con la sorpresa de que no lo veían en los buscadores de Instagram, ante lo que él informó a los internautas por medio de otro perfil que su cuenta en la que contaba con más de 6 millones de seguidores fue cerrada.

“Ustedes saben que para mí Instagram no es una red social, es mi vida…Para mí esto se convirtió en algo diario, que amo hacer, así que sé que no soy una persona que no le hace daño nadie, como para que me pasen estas cosas”, dijo el influencer en su cuenta de respaldo.

Aunque se desconocen los motivos por los cuales la cuenta del influencer fue cerrada, La Liendra compartió en sus historias varios clips explicándole a sus seguidores que creía que había sido suspendida por defender a la famosa empresaria de keraratinas, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , quien se encuentra en un proceso judicial con una pena de 5 años de prisión por actos vandálicos cometidos durante el Paro Nacional en 2019.

“Ya tengo el motivo por el cual me cerraron mi cuenta de Instagram y se los quiero compartir. Liendritas resulta que me cerraron mi cuenta por ir en contra de la justicia, porque un día antes de que me cerraran la cuenta yo hice 20 historias defendiendo y apoyando a la Epa Colombia, dando mi opinión”, explicó La Liendra en uno de los clips.

Asimismo, manifestó que, al parecer, personas que no estuvieron de acuerdo con lo que dijo hicieron un reporte y “le tumbaron” el perfil.

Además, compartió otro clip en su cuenta de respaldo diciendo que esperaba recuperar su cuenta pronto y envío un contundente mensaje a las personas que lo critican y se volvieron “hipócritas” con él.

“Hoy me dicen si recupero la cuenta, si se pierde, que sea lo que Dios quiera, gracias a todos lo que me han apoyado… a las personas que están felices porque me cerraron la cuenta disfruten su felicidad un momentico, pero desde acá les digo ¡Mediocres! Por eso es que no progresan”, comentó el influencer.