Pipe Bueno estaba ebrio antes del parto de Luisa Fernanda W: "ya la prenda se me bajó"

La creadora de contenido digital Luisa Fernanda W tiene puestos los ojos de millones de internautas que desean conocer más detalles sobre el nacimiento de su segundo hijo Domenic el pasado 28 de octubre . Por esta razón, compartió un video en compañía de su pareja, el también cantante Pipe Bueno en que revelaron que todo ocurrió demasiado rápido.

De acuerdo con la influenciadora, ese día se dispuso a ir al baño, pero se percató de que un líquido salió de su cuerpo involuntariamente, por lo que decidió llamar rápidamente a su médico obstetra para saber si todo estaba en orden; sin embargo, él le recomendó ir al centro de salud para ser valorada, pues en caso de ser líquido amniótico debía entrar en labor de parto.

Pipe Bueno estaba ebrio cuando se enteró de la noticia

El intérprete de 'Guaro' confesó en medio del video que ya recoge casi 200 mil 'me gusta' que se toma algunas copitas cuando está creando música, de manera que cuando su novia le informó que debían ir al hospital, ambos tuvieron que recurrir a un amigo para que los llevara sanos y salvos a su destino. Posteriormente, en el momento en el que Luisa tuvo que entrar al quirófano, el artista señaló que con toda la emoción, ya se le había bajado un poco el alcohol que tenía en el organismo.

Finalmente, la pareja mostró algunas imágenes de cómo recibieron al nuevo integrante de la familia. Cabe resaltar que su primogénito Máximo estaba muy pendiente no solo de la llegada de su hermano, sino también del estado de salud de su madre a través de una videollamada.