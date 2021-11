Luego de dos años de noviazgo y de convertirse en una de las parejas más queridas en el mundo del entretenimiento, los reconocidos cantantes Camila Cabello y Shawn Mendez anunciaron el fin de su relación amorosa.

Por medio de las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, la pareja dio a conocer a sus fans la triste noticia de su ruptura, anunció que dejó con el corazón roto a más de uno de sus seguidores.

Pese al fin de su amorío, ambos artistas dejaron claro que el amor del uno por el otro se mantiene intacto, por lo que seguirán su relación como iniciaron, como mejores amigos.

“Hola, chicos, hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor como humanos el uno por el otro es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos como mejores amigos”, señala el comunicado.

Asimismo, aprovecharon el momento para agradecerle a su fanaticada por todo el apoyo y el amor que les han expresado desde el inicio de su relación.

“Apreciamos su apoyo desde el principio y seguiremos adelante. Camila y Shawn”, finaliza el comunicado.

Su ruptura tomó por sorpresa a sus miles de seguidores, pues en ningún momento dieron muestras de que su relación estaría en conflicto ya que hace apenas unas semanas se mostraban compartiendo felices como de costumbre.

Cabello y Mendes se habían caracterizado por ser una de las parejas más mediáticas del mundo de la música y la historia de su amorío se remonta desde el 2015 cuando colaboraron en ‘I Know What You Did Last Summer’, desde entonces se comenzó a rumorar un posible romance entre ambos.

Sin embargo, fue en el 2019, cuando sacaron juntos el exitoso tema ‘Señorita’ que decidieron confirmar su relación.

Fue tal el alboroto que causó el fin de su noviazgo, que incluso la pareja de famosos rápidamente se convirtió en tendencia en Twitter, donde varios de sus seguidores lamentaron la noticia.

Estoy esperando a que Camila Cabello o Shawn Mendes salgan a decir que se confundieron de día de los inocentes pic.twitter.com/LgnO3LpbUG — pau (@harryypl) November 18, 2021

Camila Cabello and Shawn Mendes have just announced their breakup in statements. 💔 pic.twitter.com/gRyARUOFmv — Pop Crave (@PopCrave) November 18, 2021