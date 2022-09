"No necesita que yo lo defienda": Esposa de Lowe León respondió a críticas por su relación

Tras la polémica ruptura amorosa entre Andrea Valdiri y Lowe León , pues aún hay temas legales que los relacionan, el cantante ha sido fuertemente criticado a través de las redes sociales.

De acuerdo con la bailarina barranquillera, el artista no se haría cargo de la paternidad de quien sería su hija Adhara, quien sería el fruto de este pasado noviazgo, en el cual ya había anillo de compromiso. Sin embargo, él está esperando que el proceso jurídico tenga un dictamen final, ya que anhela que se haga justicia y se dé a conocer la verdad de todo este caso. Cabe destacar que estas son las dos versiones de los famosos y aún no se confirma cuál de los dos estaría contando la realidad.

En medio de esta discusión se ha visto envuelta Liceth Córdoba, actual esposa de Lowe León, pues los seguidores de la creadora de contenido se han desquitado contra la abogada, quien no ha dudado en dar a conocer su opinión. No obstante, recientemente ha publicado diversas historias con las que ha mostrado su versión de los hechos.

Esta reciente polémica inició luego de que la esposa del cantante publicara una historia en la que decía "primera celebración en común después de tanta guerra. Bravo papá, lo que siempre buscaste hoy lo ordena la justicia. Te esperamos princesa". Esto haciendo referencia a que, de acuerdo con el comunicado de prensa emitido por el abogado del artista, una jueza de la República habría decretado la práctica de la prueba de ADN que tanto ha solicitado el hombre.

Luego de esta publicación las redes sociales de Liceth se llenaron de polémica, por lo que la mujer no dudó en responder ante estas críticas, "no desperdicien su tiempo insultando, a quien no le guste la realidad que se muerda el codo", comentó la esposa del cantante.

Aún así no todo quedó allí, ya que la mujer quiso dejar un último post en el que extendía sus palabras: "en esto, quien comenzó involucrando a la menor sin haber nacido no fue Lowe. (Él) no necesita que yo lo defienda porque le abundan elementos de prueba para desacreditar y desvirtuar tanta porquería que le han tirado", fue parte del mensaje de Liceth.