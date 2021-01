"No me he operado", hija de Natalia París asegura que no tiene implantes mamarios

La exitosa modelo y dj, Natalia París , le heredó a su hija un cuerpo envidiable, pues Mariana Correa no solo es reconocida en redes sociales por su habilidad para el maquillaje, sino también por su gran atractivo físico, cuestión que a la vez la ha convertido en blanco de críticas, ya que algunos internautas insisten en que se ha sometido a procedimientos estéticos como el aumento de mamas.

Tras compartir un sensual video practicando pole dance, la joven recibió cientos de mensajes de sus seguidores señalándola de tener un busto postizo y esto llevó la llevó a tomar cartas en el asunto y a hablar sobre su apariencia física a través de Instagram. Además de confirmar que no tiene prótesis, la influenciadora reveló que, por ahora, las cirugías no le resultan llamativas.

"Hoy me levanté con este mensaje y como 100 mensajes iguales. Yo no digo mentiras de si me operé o no me operé, yo no me he operado, simplemente no me gusta que la gente piense que me operé y esté diciendo mentiras, porque a mi por el momento, porque quien sabe más adelante, por el momento, no me interesan las operaciones", afirmó con mucha seriedad Mariana Correa a través de sus instastories.

La makeup artist hizo énfasis en los cuidados que tiene con su cuerpo y además explicó que en el clip se podían apreciar sus senos moviéndose de forma natural, lo que la ayudaría a desmentir las versiones que circulan en la web, pues a su parecer las prótesis no se desplazan. "Las 'puchecas' operadas siento que están como ahí en su sitio todo el tiempo", explicó.