"No me hagas quedar mal porque di lo mejor de mi": Andrea Valdiri sobre su amistad con Epa Colombia

Hace meses se supo que la influenciadora, Andrea Valdiri había tomado distancia en su relación de amistad con la empresaria de las Keratinas, Epa colombia tras la polémica al llegar con su actual pareja a la boda de la barranquillera.

A través de su cuenta de Instagram, Valdiri publicó unos vídeos explicando por qué había tomado la decisión de alejarse y manifestó su descontento con las recientes declaraciones que ha dado Epa Colombia en sus redes sociales y en una entrevista para Dímelo King.

"He tratado de cambiar mi círculo de amistades desde que me casé, he mejorado muchas cosas y siento que no soy hipócrita. Cuando yo no quiero a alguien en mi vida simplemente lo alejo porque siento que no es lo más sano para mí ni para esa persona": expresó Valdiri.

La bailarina y esposa del creador de contenido Felipe Saruma, le dijo a todos sus seguidores que en la actualidad su círculo de amigos es muy cerrado, también contó cómo es la relación con las personas que tiene cerca, tanto de amistades que conserva hace muchos años como quienes trabajan con ella.

Así mismo dejó un mensaje para Daneidy: "Si tu me mandaste unas disculpas y yo no las acepté pues simplemente quédate con eso y listo, pero no salgas a hablar en lo medios y hacerme quedar mal".

En la entrevista que ofreció Daneidy para Dimelo King comentó: "Le escribo constantemente y si me equivoqué que me dé otra oportunidad, porque soy una buena amiga, porque soy una mujer increíble, ella lo sabe perfectamente, yo la amo con todo mi corazón porque ella me ha ayudado muchísimo y un error tan pequeñito no puede dañar una amistad como esta".

Esta no es la primera vez que Epa colombia manifiesta que desea volver a verse con Andrea Valdiri , pues en sus redes sociales ha expresado que espera el momento en que se puedan encontrar para hablar de lo sucedido.