"No me gustan los perdedores": Lina Tejeiro sobre supuesto romance con jugador de Santa Fe

Tras aclarar la situación luego de su ruptura con el cantante Andy Rivera, la reconocida actriz Lina Tejeiro se ha mostrado feliz y tranquila mientras goza de su soltería y algunos logros que ha alcanzado gracias al esfuerzo en su carrera, como la compra y remodelación de su nueva y lujosa casa , la cual ha presumido feliz en sus redes sociales.

Pese a aclarar en varias ocasiones que actualmente se encuentra soltera, recientemente un usuario en Twitter se atrevió a asegurar que la actriz estaría saliendo con un jugador del conjunto bogotano Independiente Santa Fe, rumor que Tejeiro no dudó en aclarar.

“Dile al jugador de Santa Fe que te ayude, ya sabes de quien hablo” fue el mensaje del usuario.

De inmediato la actriz respondió indicado que no sabia a quién se refería y aclaró que ni siquiera es hincha del equipo bogotano.

Pero la interacción entre la famosa y el internauta no paró allí, pues el usuario continuó insinuando que él y varios del equipo Cardenal ya lo sabían todo sin revelar la identidad del deportista y fue entonces cuando la famosa enfatizó con un particular comentario que actualmente no está saliendo con ningún jugador de este equipo, pues sus expectativas van más allá de nu jugador de un equipo colombiano

“No amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”, comentario que generó todo tipo de reacciones.