¡No aguantó más! Yina Calderón le respondió a Epa Colombia por acusarla de incumplir un sorteo

Nuevamente, las reconocidas creadoras de contenido Yina Calderón y Epa Colombia protagonizan una polémica en las plataformas digitales. En esta oportunidad, la discusión surgió luego de que Daneidy Barrera mencionara en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 4.5 millones de seguidores, que una de las mamás de los niños que participó en el sorteo de la empresaria huilense la contactó para pedirle que le regalara un computador portátil.

“Me cuenta aquí la administradora que vino la señora María Elva Salazar, a la que supuestamente Yina le iba a dar un regalo. Nos está diciendo que le ayudemos con un computador para su hijo y nos trajo un regalito para que le hagamos publicidad. Por eso es muy importante no comprometerse, mi querida amiga, si usted dice que va a regalar algo, hágalo, de lo contrario, no se comprometa”, puntualizó en la red social.

De inmediato, Calderón hizo una aparición en su perfil para asegurar que es la última vez que se pronuncia sobre el tema, pues en realidad está pensando en dejar de lado los escándalos que ha tenido con otras figuras públicas para dedicarse de lleno a trabajar en su carrera artística y en la empresa que tiene junto a su familia, que cada vez tiene mayor acogida a nivel internacional.

"Yo ya no quiero esa vida de estar peleando con otros influenciadores, ya no me interesa eso y estoy en un proceso de darle un giro a mi vida y cambiar muchas cosas, pero recibo mensajes de Daneidy que quieren afectar y atacarme, ¿yo qué le he hecho a usted?", comentó.

Posteriormente, reveló que ninguno de los tres niños ganadores quiso una fiesta de cumpleaños como habían acordado inicialmente, por el contrario, solicitaron un celular, un monopatín y una bicicleta. Al parecer, el primer obsequio habría llegado a su destino porque no recibió algún tipo de queja y para el segundo le dejó el número de contacto a la persona encargada para solicitar la guía de ruta.

El último regalo pertenecía a un niño con discapacidad. Según informó, se tardó en enviarlo porque estaba buscando uno de acuerdo a su condición, pero, en vista de que la madre del menor hizo la denuncia pública, decidió hacer el envío de una bicicleta común y corriente.