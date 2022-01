“Necesito hacer una pausa”: 'La Segura' anunció su retiro temporal de las redes sociales

Para Natalia Segura , quien es más conocida como ‘La Segura’ , su inicio de año no ha sido nada fácil. Desde principios de noviembre del año pasado, la creadora de contenido hizo públicamente que no se encontraba en buenas condiciones de salud, sin embargo, no ha presentado mejoría, razón que la llevó a anunciar su retiro temporal de las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, en donde ya tiene casi 8 millones de seguidores, Natalia publicó un video de 20 minutos, hablándole a su publico sobre detalles de su diagnóstico, aún desconocido, que no la permite continuar con su trabajo en las plataformas digitales.

Las razones, explica la influenciadora, se deben a un intenso dolor en la parte inferior de la columna y gran parte de sus glúteos, por lo que ella misma asegura que se puede estar tratando de mala de reacción de su cuerpo a los biopolímeros.

Lo más preocupante de la condición de ‘La Segura’, es que cualquier intervención médica tiene que ser estudiada con detenimiento gracias a sus antecedentes clínicos, puesto que la mujer es paciente recuperada de un accidente con impactos de bala que afectó su columna hace 8 años, origen que explicó rápidamente en el video publicado, el cual ya completó más de 2 millones de visualizaciones.

Seguido de esto, la mujer de 29 años explicó por los procesos que ha tenido que vivir estos últimos meses, pasando por diferentes revisiones de especialistas y expertos que aún no le dan respuesta al dolor que siente con alta intensidad. Asimismo, la caleña hizo una invitación al personal médico altamente calificado a que vea su historia y por favor le ayuden con alguno dictamen profesional.

Además, hizo un llamado a sus seguidores para el no uso de biopolímeros en su cuerpo, la famosa confesó que "no quiere que nadie más pase por todo lo que ella ha sufrido con esto", habló sin confirmar que su dolor crítico se deba a esta sustancia.

“La impotencia y la ansiedad que me da no poder trabajar, no poder crearles contenido… Para poderme recuperar al 100% y ver qué va a pasar con todo esto, necesito contarles que necesito hacer una pausa. Durante este tiempo, en los momentos que pude, en los menos peores, intenté hacer uno que otro video, intentaba hacer cualquier cosa para no dejar lo que yo amo de lado”, expresó en medio de lágrimas la youtuber.

“Son cosas que no quieres soltar pero tú tienes que soltar para estar mejor”, continuó con nostalgia.

No obstante, seguidores y amigos cercanos a Natalia llenaron su perfil personal con mensajes de aliento y fortaleza para ella y su familia, entre ellos figuras como Greeicy, Maleja Restrepo, Luisa Fernanda W Y ‘El Mindo’:

“Fuerza tomate el tiempo necesario para sanar ❤️🙌”, “Dios no te desampara amiga ¡y lo sabes! Aquí estamos contigo ♥️”, “Te lo dije hoy…. Te estoy esperando para romper 🔥, estás en mis oraciones ❤️”, “Nata te mando un abrazo gigante. Todo va a estar bien, eres muy fuerte.”, son algunas de las palabras que los famosos le dedicaron a Natalia Segura.