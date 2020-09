Natalia Barulích manifestó su apoyo a Neymar tras polémica por actos racistas

Durante el encuentro deportivo entre el PSG y el Marsella se vivieron momentos de tensión. Este partido tuvo un extraordinario resultado y no fue precisamente por los goles anotados, lo asombroso fue la cantidad de jugadores expulsados, pues cinco de los participantes tuvieron que retirarse del campo de juego, entre ellos Neymar Jr.

Este clásico será recordado por la gran polémica que generó, ya que en esta ocasión la cancha se convirtió en un ring de pelea. Neymar y Álvaro González han estado en el ojo del huracán por su enfrentamiento durante el partido, pues según el brasileño, el integrante del equipo rival arremetió contra él con insultos racistas, ya que lo llamó “mono hijo de p***”.

Luego del acalorado encuentro, el deportista se despachó en redes. “En nuestro deporte, agresiones, insultos, forman parte del juego, de la disputa, no puedes ser cariñoso. Entiendo a ese chico en parte. Todo es parte del juego, pero el racismo y la intolerancia no es aceptable”.

“Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo a mí mismo diferente de nadie. Ayer quería que los responsables del juego se posicionaran de forma imparcial y comprendí que ya no hay lugar para actitudes de prejuicio”, expresó el jugador brasileño.

Natalia Barulích, quien supuestamente es la actual pareja del futbolista decidió mostrarle a través de redes sociales su apoyo. La modelo publicó en una de sus instastories una fotografía de Neymar a blanco y negro con un mensaje contundente “Say no to racism”. Además, la modelo acompañó la imagen con un pequeño texto en el que aseguró que espera tener un mundo libre de racismo.