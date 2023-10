Nadia Ferreira se mostró incómoda ante pregunta sobre Jennifer Lopez, ¿hay una mala relación?

El matrimonio entre Nadia Ferreira y Marc Anthony sigue dando mucho de qué hablar, pues a pesar de que contrajeron nupcias el 28 de enero de 2023 aún muchos fanáticos siguen sin admitir esta relación y aseguran que ella es muy joven para estar con un hombre como el cantante. A su vez, hay usuarios en redes sociales que todavía no aceptan que el estadounidense, con raíces puertorriqueñas, se haya separado de Jennifer Lopez .

Cabe destacar que los dos artistas ya se encargaron de rehacer su vida, pues a pesar de que sus hijos siempre serán un punto en común que los unirá a través de los años, la también actriz se casó con Ben Affleck .

Asimismo, poco se sabe sobre la relación que tienen Marc Anthony y Jennifer Lopez, sea buena o mala, debido a que luego de su divorcio ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto, ni tampoco se han referido entre ellos. No obstante, este silencio ha sido tomado por los fanáticos como una manera de demostrar que hay problemas entre ellos, en especial con la esposa del cantante.

En medio de la alfombra roja de un evento realizado por la revista Vogue México, en la cual estuvieron presentes las celebridades más importantes en este país e invitados internacionales de lujo, Nadia Ferreira fue cuestionada por uno de los periodistas con respecto a su relación con Jennifer Lopez, entorno a la cual se han creado varios rumores, ya que han asegurado que las mujeres tienen una mala relación y que hay un odio entre las dos.

Es importante tener en cuenta que la modelo se encontraba respondiendo diversas preguntas, dado que era una de las figuras más esperadas en este lugar, por lo cual inicialmente dio detalles de su etapa como madre, frente a lo que se mostró bastante feliz y llena de amor.

"Por la familia siempre primero, es lo más importante", dijo Nadia Ferreira de manera breve y contundente, pues su intención era atender a la prensa, pero hacerlo de una manera rápida, ya que es consciente de que en un país como México siempre se realizan preguntas que pueden sobrepasar el límite de la intimidad.

Luego de esto, uno de los periodistas no dudó en preguntarle acerca de cómo va su relación con Jennifer Lopez, ante lo que ella, inmediatamente, cambió la expresión de su rostro, y dijo: "¿vamos a seguir? ¿sí? gracias". En medio de esto se le pudo ver bastante incómoda y buscando la manera de salir de allí.

La forma de actuar de Nadia Ferreira dividió opiniones en redes sociales, pues hubo quienes consideraron que lo hizo de la manera correcta, mientras que otros afirmaron que no sabía hablar: "a Nadia no la van a sorprender con ninguna pregunta porque no tiene maldad en su corazón", "pregunta indiscreta, bien por ella de no contestar", "inteligente respuesta", "pero es raro que pregunten solo de Jlo cuando Marc tiene unas cuantas ex y un montón de hijos", "Pregunta tan tonta", "como que no sabe expresarse", "lo bella no le da la inteligencia, no se sabe expresar".