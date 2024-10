Mike Bahía le hizo un reclamo a Greeicy por usar una minifalda: Mira el video con su reacción

Greeicy y Mike Bahía se han posicionado como una de las parejas más sólidas del entretenimiento nacional debido al tiempo que llevan juntos y la relación que han construido gracias al amor que se tienen. Recientemente, el intérprete de 'Serenata' llamó la atención de sus más de cinco millones de seguidores en Instagram al publicar un video que le tomó a su prometida.

En la grabación se logra ver el instante exacto en el que la caleña le muestra a su pareja sentimental su look del día, que está conformado por un top verde, una minifalda en color gris y unas botas blancas. Este outfit lo acompaña con el cabello cuerpo y su armoniosa figura que tanto despierta envidia en las plataformas digitales.

¿Mike Bahía se molestó con Greeicy por usar falda corta?

El músico no dejó pasar desapercibido el momento, dado que elogió al amor de su vida con mucho sentido del humor, dando a entender de esta forma que le encantaba cómo lucía.

"No hay respeto ya... A ver yo veo. No es que ya no hay respeto, ¿y eso está autenticado por mí?", dijo mientras la colombiana daba vueltas para presumir sus resultados del gimnasio y para hacer una comprometedor pose que dejaba al descubierto sus glúteos.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues han aprovechado para destacar la confianza que se expresan y lo sano que demuestra ser su vínculo: "exageradamente bella", "a los 30, uno da una vuelta y se marea", "es perfecta", "mi amor platónico, te amo", son algunos de los mensajes que se destacan.

Mike Bahía estrena 'Bolerito remix'

Tras el éxito de la versión original, que ha cautivado a miles de oyentes y consolidado a Mike Bahía como uno de los artistas más versátiles de la escena musical, el reconocido cantante colombiano sorprende nuevamente con el lanzamiento de “Bolerito Remix”, una colaboración épica junto al dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando.

Este remix no solo eleva el bolero a nuevos horizontes, sino que lo transforma en una experiencia sonora sin precedentes. Las inconfundibles voces de Mike Bahía se fusionan de manera magistral con las armonías de Daniel Zepeda e Iván De La Rioja, quienes aportan la esencia de su proyecto de Boleroglam.