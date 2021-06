Mia Khalifa quiso imitar el look de Shakira y este fue el resultado

Pese a haber dejado el mundo del cine para adultos, la exactriz porno Mia Khalifa complace frecuentemente a sus seguidores compartiendo en sus redes sociales sugestivas fotografías en las que muestra toda su sensualidad. No obstante, en esta ocasión sorprendió luciendo un look que no solo terminó desilusionando a sus fans sino también a la misma modelo.

Lo anterior luego de que la famosa quisiera lucir un nuevo look, dejando a a un lado su pelo lacio para imitar los frondosos crespos de la cantante colombiana Shakira .

para conseguir dicho look, la modelo de 28 años usó una trenza y pensó que al soltarla obtendría dicho resultado, sin embargo, solo consiguió una alborotada melena que terminó desilusionándola.

“Cómo pensé que me vería quitándome la trenza”, describió khalifa en una publicación en sus historias de Instagram acompañada de una foto de la barranquillera.

Con esto la libanesa dejó ver que tomó con gracia el resultado y divirtió a sus millones de seguidores con su particular look.