“Mi suegro me golpeó”, La Liendra mostró herida en su rostro tras incidente con el papá de Dani Duke

Desde que anunciaron su noviazgo, la pareja de influenciadres, La Liendra y Dani Duke, no han parado de dar de qué hablar en redes sociales, desde sus sugestivas fotos posando desnudos, los frecuentes rumores de su ruptura, hasta el reciente incidente que tuvo el instagramer con su suegro.

Según reveló Mauricio Gómez, nombre de pila del influencer, en las historias de su cuenta de instagram, terminó con una herida en una de sus cejas luego de que recibiera un fuerte golpe por parte del papá de su novia, Dani Duke.

Aunque en un inició señaló de manera jocosa que el golpe había sido con intención, luego aclaró por medio de un video del momento que solo trató de un accidente mientras ambos jugaban squash.

“¿Qué me pasó en la ceja?, ¿por qué tengo esto?, ¿quién me golpeó? Resulta que ayer estábamos jugando con mi suegro squash y me golpeó queriendo. Claro, dijo, no usted no es el yerno que yo quiero y tatatata. Voy a mostrar cómo fue que mi suegro me golpeó porque tengo el video”, dijo el influenciador.

En el clip se puede ver al joven jugando con su suegro, cuando en un momento el papá de Dani Duke golpeó con fuerza la pelota y sin percatarse que La Liendra estaba tras de él, terminó dándole un fuerte golpe en la cara reventándole la ceja.

Publicidad

¿Y tu suegro te quiere? pues…”, bromea el joven tras el incidente.

Pese a que varios internautas asegurarían que el influencer y su suegro no se llevarían muy bien, lo cierto es que sí sostienen una muy buena relación, pues además de practicar deporte juntos, en el video quedó en evidencia la preocupación del hombre luego de golpear sin culpa a su yerno.

“Una cerveza para el suegro.👏”, - “Fue sin querer queriendo 🙄” - “El pensó que era un zancudo 😂” - “El var dice que fue a propósito🤣”, fueron algunas de las reacciones por parte de usuarios en redes sociales.