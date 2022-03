"Mi felicidad en seis letras": Felipe Saruma mostró su nuevo tatuaje en honor a hija de 'La Valdiri'

Desde el nacimiento de la segunda hija de Andrea Valdiri , llamada Adhara, estas mujeres han contado con la compañía del creador de contenido Felipe Saruma , que estuvo presente durante el parto.

Quien inició siendo un gran amigo, se terminó convirtiendo en un padre para la dos niñas de la barranquillera, pues no solamente ha sido una fiel compañía, sino que también demuestra un gran cariño por las pequeñas.

Por esta razón, y como una especie de regalo para la pequeña, el influenciador decidió tatuarse el nombre de Adhara en su muslo derecho y subió una foto en sus historias de Instagram, en la que escribió: "mi felicidad en seis letras".

Con una gran sonrisa en su rostro, Saruma confirmó el gran amor que siente por la niña, a quien trata como una hija. A su vez, fue reflejo de la relevancia que tiene su relación con la bailarina.

"Así no lo sea ya lo es... Mejor papá", "Esa es la hija ombe", "Él ama a esa niña demasiado", "Saruma es el padre, no se puede negar que Adhara es igualita que Salomé cuando estaba pequeña", "Qué más prueba de paternidad 😍", "Verídico... 'Padre no es el que engendra si no el que cría..!: Bendecida Adhara por ese excelente papá... Dios los bendiga y que esa unión sea eterna 🙌", "Sí señor él es el papá 😍", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

A pesar de que la gran mayoría de sus seguidores hicieron comentarios positivos, hubo otros que consideraron este hecho como algo muy apresurado, exagerado y fuera de lugar, pues al ser un tatuaje, afirman que se arrepentirá si termina su relación con la bailarina.

Así mismo, usuarios en las redes sociales reforzaron las especulaciones acerca de que el influenciador sea el padre biológico de la pequeña, recalcando lo dicho por la expareja de la barranquillera, el cantante Lowe León quien pidió una prueba de paternidad. Tras la publicación algunos seguidores afirmaron que esta era la forma como anunciaban que el creador de contenido era el padre.

¿Cuál fue la reacción de Andrea Valdiri?

La empresaria fue la encargada de registrar el tierno acto por medio de un video, en el que es posible ver el rastro de tinta en el muslo derecho del bumangués. "Tan lindo, el reglado de Felipe para Adharita", comentó mientras grababa cuando revelaron el resultado final de este tatuaje.

Cabe destacar que ella también se tatuó el nombre de su hija, sin embargo, lo hizo en su antebrazo y utilizó un diseño diferente, del cual compartió una fotografía en sus historias.

Ni Felipe ni Andrea han dado declaraciones al respecto, por lo que hasta el momento este acto solo puede ser considerado como una muestra de cariño del creador del contenido hacia una bebé a la que él ha acompañado desde el día de su nacimiento.

