“Me iba a tirar de un balcón”: Lina Tejeiro confesó qué es lo más “tóxico” que ha hecho

La reconocida actriz Lina Tejeiro ha ganado gran popularidad en redes no solo por su indiscutible talento, sino también por sus polémicas relaciones que frecuentemente la tienen en el ojo del huracán.

En esta ocasión, la famosa interactuó con sus seguidores en Instagram por medio de la dinámica de preguntas y respuestas, donde terminó revelando detalles de su vida íntima.

Una de las preguntas por parte de un usuario tenía que ver con sus relaciones en pareja, preguntándole: “¿qué es lo más “tóxica” qué has hecho?”

La famosa que siempre se ha mostrado abierta con sus seguidores no tuvo problema en responder y sin ningún tapujo reveló la situación más incomoda que ha vivido con un novio, confesando que, en medio de tragos, estuvo a punto de atentar con su vida, con tal de que no le revisaran su celular.

Lina reveló su historia, no sin antes advertirle a sus seguidores que “no lo intenten en casa”.

“Esto es un poquito tóxico, por favor no lo intentasen casa. Una vez se me ocurrió cogerle el celular a mi pareja, encontré esta vida y la otra. Estábamos ebrios obviamente y él también cogió mi celular, se encerró en el baño y para que no lo revisara yo me iba a tirar de un balcón”, relató la actriz.