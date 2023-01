"Me despertaba asustada": Kendall Jenner se sinceró sobre sus problemas de ansiedad

Hace un par de años, la modelo internacional Kendall Jenner fue víctima de críticas luego de realizar una colaboración con una marca de productos cutáneos, ya que aprovechó el tema para hablar sobre los problemas de autoestima que tenía a raíz del acné y cómo presentó durante largo tiempo ataques de pánico que le impedían sentirse tranquila.

En esta ocasión, la hermana de Kim Kardashian decidió darle una segunda oportunidad a sus seguidores para hablar de la importancia de mantener una buena salud mental; por ese motivo, se unió también a la revista Vogue para crear una miniserie de 4 partes, titulada 'Open Minded' en la que revelará su parte más vulnerable y dará a conocer que la ansiedad afecta a las personas de manera silenciosa.

"Hace dos o tres años empecé a tener ataques de pánico muy, muy fuertes. Me despertaba asustada en mitad de la noche, sentía literalmente palpitaciones. No podía respirar. Estaba bastante mal", comentó la mujer mujer de 25 años en el adelanto del proyecto que desde ya promete ser todo un éxito por el nivel de acogida que ha tenido en la comunidad digital.

"He luchado contra la ansiedad y los ataques de pánico desde que era niña. Quería profundizar más para comprender mejor lo que estaba sintiendo, pero más aún, compartir esta información con otras personas que también pueden tener dificultades", escribió la mujer, agregando que se siente feliz de enseñar su experiencia con los internautas y que el primer episodio de la serie ya está disponible en YouTube .

La publicación ya reúne más de 4 millones de reproducciones y varios comentarios de aliento, dentro de los que se destacan: "muy orgullosa y feliz de esta serie", "eres muy hermosa", "me siento tan feliz de ver a la gente abrirse sobre la ansiedad, no estamos solos, chicos", "la reina de la salud mental", "te amamos mucho y estamos demasiado orgullosos de lo que has logrado", entre otros mensajes.