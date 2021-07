Mateo Carvajal es fuertemente criticado por presumir fajos de dinero para un regalo de su hijo

Mateo Carvajal , el ganador del 'Desafío Súper Humanos 2017', se ha convertido en toda una celebridad gracias al trabajo que desempeña como influenciador y a las innumerables campañas publicitarias en las que participa. Su reconocimiento también lo ha llevado a generar revuelo en las plataformas digitales, tal como ocurrió recientemente cuando anunció el regalo que le tiene preparado a su hijo.

Fue a través de su cuenta de Instagram , donde reúne casi 4 millones de seguidores, que el exnovio de Melina Ramírez decidió compartir la inversión que está haciendo por el futuro del pequeño Salvador.

"Hijo, mi mayor logro será verte crecer feliz con la tranquilidad que puedas ir siempre en busca de tus sueños. Pensé que asegurarte la universidad sería una buena idea PERO ahorrar en ORO es la mejor decisión, pues tendremos la tranquilidad de no perder lo que tanto nos cuesta conseguir. Seguiré con mi trabajo aportando a tu futuro cada vez que pueda", escribió el exdesafiante.

Junto a las emotivas palabras añadió un video en donde se le logra ver contando alrededor de cinco fajos de dinero que contienen billetes de 50 y 100 mil pesos colombianos. Aunque algunos fanáticos aprovecharon la oportunidad para felicitar el éxito de su carrera, muchos lo calificaron de presumido.

Cabe resaltar que en diferentes oportunidades Carvajal señaló que hubo un punto de su vida en el que se sentía abrumado porque no encontraba su vocación, por lo que se especula que este sería el motivo de darle la oportunidad a su hijo de que haga lo que le apasiona sin preocuparse por el dinero.

"Presumir lo que tiene... qué falta de moral y ética", "presumidos", "eso no se hace, uno con una peladera y ustedes jugando con la plata", "me parece que no está bien presumir tanto dinero, habiendo tantos niños en nuestras calles con hambre, sin dónde dormir", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la plataforma.