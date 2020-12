Mary Méndez reveló la razón por la que no quiere tener hijos y dividió opiniones en redes

Mary Méndez quiso interactuar con sus seguidores a través de la famosa dinámica de preguntas y respuestas de Instagram y fue allí donde uno de sus fanáticos indagó sobre su decisión de no tener hijos. Aunque en ocasiones anteriores la presentadora ya había tocado el tema, no tuvo problema alguno con resolver la duda, así que con una sencilla frase dejó al descubierto el motivo por el que no está interesada en ser mamá.

"No quiero nada que me comprometa de por vida a nada", explicó la propietaria de Fitcook.

Su instastorie fue replicada por la cuenta de entretenimiento Rechismes y unos cuantos usuarios de redes llegaron hasta la publicación para apoyar la noción de la empresaria, pues se sintieron identificados.

"No encuentro falla en su lógica", "Me parece perfecto, la responsabilidad es muy dura", "Pensamos Igual", "Mary Méndez y yo pensamos igual, no quiero atarme a nada y a nadie", "Respetable y admirable su decisión", comentaron algunos cibernautas que encuentran acertada la decisión de la presentadora; sin embargo, otros navegantes de la red condenaron su apreciación, e incluso, aseguraron que en el futuro la samaria se arrepentirá.

"Por esa forma de pensar es que este país está cómo esta", "Ella debió pensar en su vejez", "Pero si comprometida de por vida al fitness, al final... hipocresía", "Pienso que es un comentario egoísta", "Los hijos son lo más lindo que te puede pasar , después de pesará porque no tuviste uno", fueron algunas de las críticas que recibió.