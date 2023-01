Mario Vargas Llosa se pronuncia sobre su polémica separación con Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler venían generando rumores sobre su relación y cómo las cosas no estaban bien entre ellos. Fue por ello que en diciembre de 2022 se conoció que el matrimonio ya habría llegado a su fin por una escena de celos del premio Nobel de Literatura.

Según los medios españoles, Isabel tomó la decisión de separarse por las incontables escenas de celos que tuvo que soportar de su pareja. En 'El programa de Ana Rosa' la periodista Sandra Aladro habló sobre las actitudes que él tiene.

"Sus celos no solo provenían de los hombres, sino también de los planes que hacía Isabel, nunca los ha llevado bien, pero en la última racha se habían intensificado", relató la periodista. Por eso a finales del mes de noviembre por medio de un mensaje de WhatsApp ella dio por terminada la relación, pidiéndole que no vuelva nunca más a la casa.

Luego de esta decisión, Isabel se encargó de enviar todas las pertenencias de Vargas Llosa a su residencia de soltero, para así dejar muy clara su posición. Desde ese momento, no ha habido una confrontación cara a cara de la expareja.

El escritor no se había pronunciado sobre la situación hasta este instante. En su regreso a París, él confirmó ante los medios su separación y negó que los motivos de la ruptura que se han dado a conocer sean reales: "los motivos de la ruptura no existen, no son ciertos". Afirmó también que se encontraba muy bien y que estaba pasando un día tranquilo y sereno en París.

Ha quedado claro que la ruptura no fue justamente amistosa, lo que podría crear una guerra mediática entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa.