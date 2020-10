Mara Cifuentes sí estará en Miss Universe Colombia, pero no precisamente como candidata

View this post on Instagram

¡La espera ha terminado! Hoy Colombia está de fiesta, los casting regionales han comenzado. La ciudad de la eterna primavera es el escenario elegido para dar inicio a esta maratónica experiencia, y será el Hotel Dann Carlton Medellín quien abra sus puertas para recibir a las más bellas mujeres de nuestro país. Es por eso que queremos presentarles oficialmente a los jurados que junto a la presidenta de nuestra organización MUC @ tendrán la difícil tarea de evaluar al tercer grupo de candidatas preseleccionadas; ellos son: 1- Mara Cifuentes: Modelo colombo americana, saltó a la fama luego de su participación en un reality show colombiano; ha liderado diferentes campañas de moda y pasarela tanto a nivel nacional como internacional. Su experiencia en el mundo del modelaje la hace experta en el manejo escénico, lenguaje corporal y proyección. Es una de las instamodels más seguidas del país conviertiendose en unas de las favoritas de las marcas nacionales e internacionales. 2- Chacha Posada: Productora y dueña de InformaModels; empresa paisa que se dedica a la búsqueda y promoción de modelos y talentos con fines publicitarios en proyectos de moda, campañas, pasarelas, eventos y marcas. Más de 30 años acompañando las mejores empresas del país como Inexmoda, Avon, Almacenes Éxito, Leonisa, Movistar y un largo etcétera de diseñadores que dan fe de su impecable trabajo. 3- Omar Iglesias (Lupe Dangond): Missiologo con más de 20 años de entrega a este medio de la belleza, empresario, nacido en Sabanalarga Atlantico. Bienvenidos a Miss Universe Colombia®️ 2020 "El comienzo de una nueva era". #Colombiaunida #Colombiateama #Universeunited @maracifuentes1 @lupe_dangond @chachaposada