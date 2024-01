Mara Cifuentes se disculpó por decir que su cirugía facial quedó mal: “no pensé en mis palabras”

El pasado 18 de octubre, la modelo Mara Cifuentes se sometió a una cirugía de feminización facial con la que planeaba cambiar algunos de sus rasgos físicos. Desde entonces muchos estaban pendientes de ella y del resultado que tendría sobre su apariencia.

En el mes de noviembre empezó a publicar contenido en el que mostró un poco más de cerca su rostro y dividió opiniones, pues muchos la halagaron, pero otros se preguntaron cuál fue la modificación, ya que nada era muy notorio.

Lo cierto es que Cifuentes, quien saltó a la fama tras participar en el reality de Caracol Televisión llamado ‘La Agencia, batalla de modelos’, no se había referido al tema hasta la primera semana del 2024, cuando estalló a través de sus historias.

Y es que parece que no había quedado nada contenta con el resultado: “me ha pesado tanto esta cirugía (…) voy a tener que borrar todas mis fotos de antes porque cada vez que me veo, me recuerda lo es$%& que soy”, escribió.

Posteriormente compartió varias fotos comparando el antes y después de su apariencia y aclaró que su mayor molestia era el aspecto con el que quedaron sus cejas, “el volumen se fue, pero me abrieron la cuenca del ojo 7 mm y era algo que específicamente pedí que no se hiciera porque me gustaba la forma que tenía”.

La modelo también criticó a su cirujano y aseguró que su palabra no importó y que estaba frustrada, pues se despertó de una cirugía que “no sabía que le iban a realizar”, además hizo énfasis en que se sentía muy mal y no pasaba por un buen momento.

La joven ha vuelto a redes, esta vez para disculparse y cambiar de opinión, pues ahora se siente muy contenta con lo que ve cuando se mira al espejo: “mi ceja recuperó la forma que era lo que me tenía súper desesperada, estoy viendo el resultado y me está gustando mucho, debía tener paciencia”.

Mara dijo que este proceso le enseñó que es más que una cara bonita, continuó diciendo que no pensó bien sus palabras y que, aunque no quiere justificarse con su salud mental, esto ha sido una montaña rusa y “a veces la pierde”.