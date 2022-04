Mara Cifuentes mostró cómo lucía en su niñez y compartió reflexivo mensaje de superación

La reconocida modelo y creadora de contenido Mara Cifuentes , recientemente sorprendió a su millón de seguidores, luego de que decidiera postear una galería de fotos en donde muestra cómo lucía cuando tenía aproximadamente 8 años. Aunque las instantáneas llamaron la atención, fue el mensaje de la descripción el que conmovió a más de uno.

"Sigo siendo la misma, solo que con más estilo. No me vas a ver caer. Después de tocar fondo, toma impulso y levántate, solo existe camino hacia arriba. A nadar Sirenita, todavía queda mucho qué hacer. Me amo, ver esta foto me recordó por todo lo que tuve que pasar para llegar aquí", escribió Cifuentes en la plataforma.

En la publicación, compuesta por 6 instantáneas se logra ver a la influenciadora en diferentes momentos de su vida, tales como la niñez, la adolescencia y varios episodios que ha vivido como adulta, más específicamente su paso por el popular programa de Caracol Televisión The Suso's Show y todo lo que ha logrado desde su participación en un reality de modelaje.

Hace poco, Cifuentes causó revuelo en las plataformas digitales por confesar que tenía una fuerte adicción a las drogas y asegurar que fue un exnovio el que la introdujo en este mundo. Además, agradeció a todas las personas que se han preocupado por su estado de salud y a quienes la han apoyado desde el primer momento al tomar la decisión de exponer su vida privada ante la mirada de miles de usuarios en Internet.

Diferentes internautas han asegurado que Mara se ve igual de bien que cuando era pequeña: "anda, qué linda se veía de niño también", "eres muy valiente", "sigue teniendo sus mismas facciones", entre otros mensajes.