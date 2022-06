Maluma aparece semidesnudo en fotografía junto a una "misteriosa mujer" y fans reaccionan con locura

El reconocido cantante de música urbana Maluma vuelve a generar revuelo en las plataformas digitales, luego de que posteara una sensual fotografía en su cuenta de Instagram, donde recoge más de 62 millones de seguidores, en la que aparece con lo que parecer ser una misteriosa mujer, despertando múltiples especulaciones entre sus fanáticos.

En la instantánea se logra ver al intérprete de 'Felices los cuatro' en el baño de la habitación sin nada de ropa en su cuerpo. Lo curioso de la publicación, además de poner en emoticón de corazón roto en la parte inferior de su figura para tapar las partes nobles, es que atrás de él se ve una mujer que lo está rodeando con sus brazos, pero a la cuál no se le alcanza a ver el rostro.

Esta no sería la primera vez que el artista paisa hace este tipo de publicaciones candentes . Constantemente, deleita a sus fanáticos con imágenes luciendo su tonificado y bronceado cuerpo, lo que despierta de inmediato múltiples elogios en plataformas digitales como Twitter, en donde también se ha convertido en tendencia.

"Ave María purísima", "esa mano quiero ser yo", "qué bonita se me ve la mano", "a mis amigas les ha gustado esto", "nunca he deseado tanto ser una mano", "la verdad Dios tiene sus favoritos", "quién es esa y por qué anda manoseando a mi hombre", "por qué subiste esa foto, era nuestro secreto", "esa mujer misteriosa me tiene la envidia alborotada", fueron algunos de los comentarios jocosos que se hallaron junto al post.

