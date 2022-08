Maleja respondió a las críticas por haber dejado a Tarzán "plantado" en su lanzamiento en Chiriguaná

El Desafío The Box fue el espacio perfecto para que algunos amantes de la vida saludable dieran a conocer su potencial físico y emprendieran una carrera en el mundo del entretenimiento. Poco después de terminar su historia en La Ciudad de las Cajas, Tarzán, el líder del equipo Alpha, informó que se lanzaría como artista, incursionando más específicamente en el rap.

Al ver que diferentes exdesafiantes se han reunido en diversas partes de Colombia para intercambiar experiencias, el Súper Humano invitó a varios colegas a su lanzamiento musical los pasados 20 y 21 de agosto. Fue precisamente Maleja, la líder de Gamma, una de las más emocionadas en asistir, pues a través de redes sociales confirmó su presencia en el evento.

Sin embargo, recientemente, volvió a aparecer en la plataforma para explicar las razones por las que no pudo acompañar a su camigo, agregando que le desea los mayores éxitos en el camino que decidió iniciar.

"Hay muchas personas que me están preguntando 'Maleja, ¿qué pasó?, ¿por qué no fuiste a Chiriguaná si tú ya había hecho el anuncio de que ibas?' Por supuesto me siento súper avergonzada con Tarzán y con todos los chicos y toda la gente que me estaba esperando en Chiriguaná (...) Últimamente he tenido muchos compromisos y se me han dado cosas maravillosas y Dios ha sido muy amable conmigo y se me han abierto puertas gigantes que pues no puedo desaprovechar en este momento", confesó.