Maía revela 5 cosas que no le importan, ¿la ortografía es una de ellas?

Una de las artistas más polifacéticas que ha conquistado los corazones de muchos colombianos y extranjeros es Maía , pues su habilidad para interpretar diferentes géneros musicales y su carisma han logrado destacar en medio de la industria. En diálogo con Caracoltv.com, la cantante revela detalles no solo de su lanzamiento ‘Ya te olvidé’, sino que también habla de su faceta como madre y hasta se une a un trend de Tik Tok.



5 cosas que no le importan a Maía

En redes sociales se han vuelto virales los videos en donde algunos influenciadores exponen aquellas cosas que no les quitan el sueño como lo es dormirse con maquillaje, no tomar suficiente agua o incluso comunicarse con otras personas que se caractericen por tener problemas de gramática.Mira también: Maía reveló detalles de su embarazo: ¿Siempre supo que tendría una niña?

Ante ello, la intérprete de ‘Niña bonita’ apunta que se destaca por ser una mujer con estilo, pero bastante descomplicada en temas de moda, por lo que las marcas en general son un tema que no la desvela.

“A mí no me importan por lo menos los carros, todos me parecen iguales, las camionetas. Son verdes, azules, amarillas… No conozco las marcas entonces me tiene sin cuidado. Las marcas de ropa también, en general eso. Si algo me gusta, lo compro y punto”, expresa en medio de la transmisión.

No te pierdas: Amparo Grisales se desilusionó escuchando cantar a Maía de Yo Me Llamo

Asimismo, menciona que más que dejarse llevar por la apariencia física de una persona, se queda con una gran imagen gracias a la higiene, pues le permite determinar el empeño que le imprime alguien a su cuidado personal.

Publicidad

Posteriormente, agrega que no le inquieta trabajar hasta altas horas de la noche haciendo lo que le gusta o tener la oportunidad de participar en entrevistas largas donde se aborden varios momentos tanto de su trayectoria artística como de su vida personal.

Antes de finalizar, Maía revela que, aunque hay varios temas que no le generan preocupación, considera que la ortografía es fundamental para ella, pues, así como escribe bien, le gusta que los demás pongan más atención a la gramática.

Te puede interesar: Gusi, Maía, Marbelle y Santiago Cruz traen mucho sabor a la final de La Descarga

“No, no, no, eso es para mí importantísimo. La gramática y la ortografía… Eso ni me lo toques”, afirma para dar cierre a la dinámica.