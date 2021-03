Luly Bossa revela detalles de todo lo que ha enfrentado con su hijo Ángelo

Fe y esperanza, son las palabras que caracterizan a esta actriz, madre soltera y mujer. Luly Bossa se ha convertido en un gran ejemplo de persistencia, pues así lo manifiestan cientos de internautas constantemente en sus redes sociales.

Con su hijo Ángelo , quien sufre una distrofia muscular que le impide la movilidad, ha vivido grandes luchas en contra del sistema de salud del país, de los mismos médicos y todo aquel que pretenda dejarla sin esperanzas, darle un diagnóstico desalentador o que pretenda enseñarle resignación. Por esto, y la alegría que constantemente invade a esta madre e hijo, son protagonistas de la reciente edición de la Revista VEA.

La actriz contó toda la historia de lo que ha enfrentado y las batallas que ha ganado para sacar adelante a su hijo menor.

“Él nació normal, a los 4 años y medio empezó a tener problemas con la marcha, porque veíamos que para levantarse del piso no lo hacía común y corriente, sino que tenía que ir haciendo escalas de las rodillas a los muslos...Pasaban los años y de pronto se caía en el colegio; a veces alguien le pasaba por el lado y lo tumbaba. Los médicos no me decían nada, hasta que a los 11 años y medio le dieron el diagnóstico”, afirmó Bossa.

Ha sido un camino lleno de espinas y rosas, algunas batallas que han enfrentado y superado juntos los llena de orgullo en el presente. Ángelo tiene sueños y proyectos por los que está trabajando.

