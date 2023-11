Luisa Fernanda W se perdió el concierto de RBD por Pipe Bueno: "estaba soñando hace meses"

Muchos han sido los usuarios de Internet y los famosos que han demostrado su emoción a través de redes sociales por recibir en Colombia a Anahí Puente , Maite Perroni , Dulce María , Christopher Uckermann y Christian Chávez , integrantes de la legendaria banda RBD, y justamente dentro de estos fans se encuentra Luisa Fernanda W .

La reconocida influencer en más de una oportunidad ha afirmado que es una fiel seguidora de la agrupación. Recientemente, llamó la atención de sus seguidores al informar que, a pesar de que tenía boleta para ir al concierto el pasado 3 de octubre en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, no pudo ir debido a que le hizo una promesa a su pareja sentimental.

“Acompañé a Pipe al concierto de Carin León, obviamente también soy fan de él, pero los que me siguen hace años conocen mi amor por RBD y tenía todo reservado para ir al espectáculo en Medellín, entonces claramente estaba soñando con eso desde meses atrás”, escribió en una publicación que posteó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 20 millones de seguidores.

Posteriormente, explicó que esta decisión la tomó con todo el amor del mundo, pues entiende perfectamente que para estar en una relación saludable es importante llegar a acuerdos en los que las dos partes se sientan escuchadas.

“Pipe me hizo una propuesta que entendí y acepté, esas son las cosas que uno hace con amor, llegar a acuerdos con la pareja (…) Yo hubiese podido crear una pataleta y decir que no, pero bueno, la verdad no soy de armar pleitos, siempre pienso que todo en esta vida tiene solución”, señaló.