Luisa Fernanda W rompe el silencio y revela si está esperando un segundo bebé

La famosa youtuber e influencer Luisa Fernanda W acabó con los rumores de un nuevo embarazo, algo que no solo la llenó de duda a ella y a su pareja el cantante de música popular Pipe Bueno , sino también a sus más de 15,8 millones de seguidores que aseguraban que la paisa estaría esperando su segundo hijo.

La influencer compartió en su cuenta oficial de Instagram un post acompañado de un clip donde muestra el momento en que se realizó una prueba de embarazo para despejar todas las dudas.

“¿Estoy embarazada?… Aquí les comparto la verdad”, escribió W en el post.

En el video la youtuber le cuenta a los instagramers que tiene la sospecha de estar embarazada por qué sus gatos no se le separan y muchas personas le hacen comentarios sobre su barriga.

“Hoy, 26 de julio, me entró una sospecha de que probablemente podría estar embarazada. ¿Por qué me entró la sospecha? Porque mis gatos quieren estar pegados de la barriga y un montón de gente me ha preguntado si estoy embarazada”, dijo la joven influencer.

Con prueba en mano la paisa le preguntó a Pipe Bueno si está preparado para recibir la noticia, a lo que él responde: “de una vez para ir buscando nombre”, mientras en medio de risas W se dirige al baño y el cantante se graba algo ansioso por la noticia.

Al salir del baño evidenciando sus nervios, la influencer le muestra la prueba negativa a su pareja y le dice “fue una falsa alarma”.

W concluye el video con una reflexión sobre la opinión que dan las personas a los cuerpos de las mujeres y los invita a que estos temas no sean conversados por nadie, pues cada cuerpo es diferente y pasa por procesos distintos.

"A mí después del embarazo me quedó una barriguita. Así es el cuerpo de las mujeres, cambia mucho. Es más, yo creo que el cuerpo de la mujer no debería ser tema de conversación de nadie", dijo Luisa Fernanda W.

En pocas horas el post ya ha superado más de 1 millón de reproducciones y varios comentarios de sus seguidores expresando su emoción por la noticia y apoyándola por los rumores que da la gente sobre su cuerpo.

“Al final lo que importa es el mensaje! No hay cuerpos perfectos o imperfectos”, “Cuál barriguita, si estás divina, un cuerpazo”, “Ay dios mío, pero Lu no tienes barriga tienes un cuerpo hermoso, no le des tanta importancia a los comentarios”, fueron los comentarios de algunos internautas.