Luisa Fernanda W respondió a las críticas por presumir un bolso de varios millones de pesos

Luisa Fernanda W tiene una gran cantidad de seguidores pendientes de su vida en sus redes sociales, especialmente en su cuenta de Instagram, donde ya suma un poco más de 19 millones de internautas.

Ahora, uno de sus más recientes videos se ha convertido en tendencia, allí la influenciadora documentó el inicio de su viaje a Dubai junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno , sin embargo, un detalle se robó toda la atención.

Y es que uno de los primeros elementos que muestra durante la filmación es un bolso de la marca francesa Hermès, de color negro y con cierres plateados, desde ese momento, el accesorio aparece muchas veces más en la publicación.

Rápidamente, la situación se convirtió en el tema principal entre los mensajes que los usuarios de Internet le dejaron a la influenciadora, las críticas estaban ‘a la orden del día’ y por eso Luisa decidió responder.

“¿Por qué muestra tanto ese bolso, será marketing?”, “Cuando me compre mi primer bolso de marca no diré nada, pero daré señales”, “No me había fijado que mostraba tanto el bolso hasta que vi los comentarios”, “Creo que le está haciendo publicidad al bolso 😂”, “Me acuerdo de que hablabas mucho del bolso Hermès que algún día te ibas a comprar y no entiendo por qué se atacan!”, dicen algunos de los comentarios.

La creadora de contenido les respondió a los detractores del video y se defendió de los comentarios: “Yo me he sentido fina toda mi vida y vengo de una familia que me enseñó muchos valores (…) ser fina va más allá de la ropa y el bolso que tengas, se trata de la ética que tengas como ser humano”, inició.

Allí también afirmó que su mamá le enseñó esto desde que ella era pequeña, pues trabajó toda su vida para darles gusto a la influenciadora y a su hermana, siempre tenía bolsos, joyas y elementos que la hacían lucir muy arreglada, por eso Luisa sigue su ejemplo.

