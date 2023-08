Luisa Fernanda W contestó al comentario "machista" que hizo Yeison Jiménez sobre ella

El cantante de música popular Yeison Jiménez ha dividido opiniones en las últimas semanas luego de que se viralizara un clip en el que, según los internautas, emitió un comentario machista en contra de la reconocida creadora de contenido digital Luisa Fernanda W por asegurar que ella era como "un hombre".

El hecho ocurrió durante una entrevista en 'Desnúdate con Eva Rey', más específicamente cuando la periodista lo puso a escoger entre su colega Paola Jara y la influenciadora: “Luisa, porque Paola es mi colega, es mi cantante, pero Luisa es una mujer muy inteligente, Luisa es un león, Luisa es un hombre vestido de mujer", contestó.

Pese a que la reportera hizo hincapié en que ese era un comentario machista, el intérprete de temas como 'Aventurero' explicó que lo decía porque Luisa Fernanda W había logrado dominar a su pareja sentimental y liderar de esta forma varios escenarios de su vida.

La respuesta de Luisa Fernanda W

Ante la polémica, la empresaria decidió responder a través de su cuenta oficial de Instagram. Mediante la dinámica de 'Preguntas y respuestas' de sus historias, la joven contestó que independientemente de su postura entendía el punto al que quería llegar su amigo y aclaró que tienen muy buen relación.

"Bueno, yo no quiero entrar muy al detalle con mi opinión. Solamente les digo que Yeison me cae muy bien y entendí, perfectamente, lo que quiso decir”, mencionó a través de la plataforma.

Diferentes usuarios de Internet se tomaron la misma red social para dar a conocer su opinión al respecto. Mientras unos consideran que el comentario de Jiménez fue inapropiado, otros aseguran que el mensaje no estuvo del todo mal, por lo que debe primar entre ellos la buena relación.

"A mi parecer, le echó fue muchas flores. A su manera 🤷🏻‍♀️", "esa frase yo ya la había dicho. Ella es una berraca mi admiración total para ella, a veces es muy bueno uno como mujer llevar también los pantalones en la casa", "Lo que me parece mal es que después de haberla llamado "hombre vestido de mujer" ella lo justifique. No sé qué es peor. Después se quejan de que nadie las respeta y no empiezan por ellas mismas", son algunos de los mensajes.