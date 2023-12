Luisa Fernanda W dio a conocer las exigencias que tiene Pipe Bueno en los camerinos

Pipe Bueno sigue ganándose el cariño de los colombianos en cada uno de los capítulos de Yo Me Llamo , en los que demuestra que además de ser un jurado bastante exigente, también está lleno de empatía y cariño por todos los participantes que se suben al escenario del Templo de la Imitación. No obstante, fue Luisa Fernanda W la encargada de mostrar otra de sus facetas, dejando que sus fanáticos vieran qué pasa tras bambalinas antes de uno de sus conciertos.

La creadora de contenido grabó videos que publicó en sus historias de Instagram, en los cuales dio detalles de cómo se ve el camerino en el que está el intérprete de 'Entre botellas', en el que lo acompañó todo su equipo de trabajo.

En medio de su recorrido, Luisa Fernanda W le preguntó a Pipe Bueno sobre cuáles eran esas exigencias que tenía para poder brindar un concierto, haciendo referencia directamente a lo que hay en el camerino y mostró qué es aquello que le ponen allí sin necesidad de él solicitarlo.

En esta oportunidad, la creadora de contenido dio detalles de lo que le dan para luego dar paso a lo que el artista de música popular pide. En un principio se enfocó en una bandeja con diversos tipos de chocolates, haciendo énfasis que esta fue un regalo.

Al confesar qué es aquello que Pipe Bueno exige en sus camerinos, Luisa Fernanda W dio a conocer que se trata de: suero hidratante, una botella de whisky, una canasta con fruta y algo de comer "fuerte".

No obstante, la empresaria y dueña de la marca de maquillaje 'Divva', especificó que para su prometido el agua es fundamental y es algo que no puede faltar durante sus conciertos, ya que la necesita para que su voz no se vea afectada.

Entre otra de las confesiones de Luisa Fernanda W, la paisa recalcó que: "el mecato, más que todo, se lo comen sus amigos, a los que invita por lo general a los shows", mientras que mostraba a todas las personas que estaban con ellos en ese momento.

Al finalizar, la creadora de contenido mencionó que Pipe Bueno también calienta antes de subirse a la tarima, por lo que él dio una muestra de los ejercicios que hace para calentar la voz. "Importante un buen espejo para poderse preparar para el show", resaltó. Asimismo, relató que el intérprete de 'Cupido falló' requiere de toallas y desinfectante en este espacio.