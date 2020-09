Los novios de Belinda que demostraron su amor a la cantante con tatuajes

Desde la confirmación del noviazgo entre los cantantes Belinda y Christian Nodal, las expresiones de amor entre los dos artistas mexicanos ha inundado las redes sociales, donde gritan su amor a los cuatro vientos.

Hace pocos días, compartieron imágenes de una excéntrica fiesta en la que la temática principal fue su relación. La pareja está tan enamorada, que en las últimas horas se conocieron los tatuajes que se realizaron como una gran expresión del amor que se profesan el uno al otro.

El intérprete de ‘Adiós amor’, se grabó en su pecho la mirada de su novia, el número ‘4’ y el nombre de ella. Sin embargo, él no ha sido el único novio de Belinda que ha recurrido a la tinta para demostrar el amor hacia la cantante y los internautas no dudaron en recordar a aquellos ex.



Antes de Christian Nodal, el también cantante de música regional mexicana, Lupillo Rivera ocupó el corazón de la cantante. Aunque no hubo confirmación oficial de su romance, los artistas se dejaron ver de vacaciones y la prueba reina fue el osado tatuaje de Rivera: el rostro de Belinda en uno de sus brazos.



Qué sentirá Christian Nodal de que está más chido el tatuaje de Lupillo Rivera que el suyo? 🤷🏽‍♀️🤷🏽‍♀️ pic.twitter.com/NN0PCkVIN0 — Escüisit (@xquisittte) September 7, 2020

Sin embargo, ellos no han sido los únicos novios de la cantante que llevaron su amor a la piel. El ilusionista estadounidense Criss Angel, con quien tuvo una relación entre 2016 y 2017, también tiene un tatuaje en su honor. “Beli”, fue la palabra que el mago se grabó en su pecho. A pesar de la gran muestra de amor, la relación no finalizó en los mejores términos.

Criss Angel y su tatuaje de "Beli" pic.twitter.com/JIWCwDo7dM — Cosas virales mexico (@MexicoVirales) September 7, 2020

Los tatuajes de Belinda y Christian Nodal causaron sensación entre sus seguidores. Sin embargo, según el diario Infobae, algunos internautas creen que una vez los novios de la intérprete de ‘En el amor hay que perdonar’ se tatúan pierden el amor de la cantante. Una especie de ‘leyenda urbana’ que denominan ‘La maldición de los tatuajes de Belinda’.

A pesar de las especulaciones, la el actual noviazgo de la cantante mexicana se consolida y seguro seguirá dando de qué hablar.

Con información de Infobae.