Los actores Emmanuel Esparza y Cristina Warner anuncian su divorcio tras 17 años juntos

Nos gustaría comunicar por este medio que está pasando algo muy importante en nuestras vidas, la realidad de lo visible, algo que llevamos varios meses resolviendo. Después de 17 años juntos, decidimos parar la relación de pareja, hemos tejido una gran historia y el resultado de ella, es el mejor regalo de amor que ambos pudimos darnos, nuestra princesa Zoe. Ahora sólo necesitamos tiempo, espacio y mucho respeto de parte todos. La familia que hemos formado juntos es nuestra prioridad y la defenderemos siempre. GRACIAS. 🙏🏼🤍 @esparzaemmanuel #Comunicado