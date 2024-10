Lina Tejeiro está de cumpleaños: Edad, novio, hijos, amistad con Greeicy y marca de maquillaje

En más de una oportunidad, la famosa actriz de cine y televisión Lina Tejeiro ha confesado que le encanta celebrar su cumpleaños con todas las de la ley; por eso, la llegada del octubre cada año causa expectativa en redes sociales. En esta nota te contamos lo que debes saber sobre la celebridad que ha destacado por su trabajo, pero también por ser un símbolo de empoderamiento femenino.

Qué edad tiene Lina Tejeiro y de dónde es

Lina Fernanda González Tejeiro es una actriz nacida el 8 de octubre de 1991 en Villavicencio, Meta, por lo que este 2024 cumple 33 años. Aunque sus primeros años de existencia los vivió en su ciudad de origen, con el tiempo se mudó a Bogotá, la capital colombiana, donde tuvo la posibilidad de crecer profesionalmente, pues ha trabajado en diferentes proyectos audiovisuales.

Cada vez que visita a su familia en los llanos, la actriz deja ver los reencuentros en las plataformas digitales, dado que se muestra cómo son las reuniones en su hogar, de qué forma es la llegada a la ciudad y todos los pormenores de la conexión con sus orígenes.

Quién es el novio de Lina Tejeiro

Recientemente, Tejerio ofreció una entrevista para el podcast Vos Podés con Tatiana Franco, en el que reveló que desde hace un par de años no tiene una relación sentimental con ningún hombre, por lo que se ha centrado únicamente en su crecimiento personal y afirmó que esto le permitió adquirir la posición económica que ostenta hoy en día y la confianza que siente por ella misma.

Asimismo, dijo que no tiene problema con quedarse soltera el resto de la vida en caso de no encontrar el compañero de vida con el que sueña, ya que aseguró que tiene los estándares muy altos.

¿Lina Tejeiro tiene hijos?

La respuesta es no. La joven expresó en el mismo episodio del podcast que eventualmente sí le gustaría tener hijos, pero admitió que el hecho de no tener pareja no es algo que le quita el sueño, pues cree que puede realizarse algún procedimiento para convertirse en madre en el futuro, como lo puede ser la congelación de óvulos.

Por el momento, ella disfruta de su compañía y la de sus mascotas, ya que tiene varios perros y hasta gatos en su casa, a quienes no duda en consentir y cuidar luego de sus largas jornadas de grabación.

Cuál es la marca de maquillaje de Lina Tejeiro

En 2023, Lina Tejeiro lanzó su línea de rímel Coraje, logrando así casi 300 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Con esta marca, la también influencer vende productos como pestañina, espejos y encrespadores de pestañas para tener la una mirada potente y a prueba de agua.

Una de las publicidades más icónicas de este producto tuvo lugar hace un par de semanas cuando sus exnovios Juan Duque y Andy Rivera se unieron para hacer una colaboración musical, por lo que Tejeiro decidió sacar provecho de esto para mandar a sus seguidoras a comprar el kit con un porcentaje de descuento.

¿Lina Tejeiro sigue siendo amiga de Greeicy?

Sí. Pese a que ya no documentan en Instagram cada uno de los encuentros que realizan como años atrás lo hacían, Tejeiro sí admitió en el citado podcast que se hablan frecuentemente y están al tanto de la vida de la otra. Adicionalmente, cada que tienen la oportunidad, aprovechan el espacio en redes sociales para expresarse mutuamente la admiración que tienen y todo lo que han logrado gracias a su determinación y perseverancia.