"Les presento a mi papá": Hassam hace público el emotivo reencuentro tras 19 años incomunicados

Tras no tener contacto por casi 20 años, uno de los humoristas más reconocidos del país, Hassam , mostró por primera vez en redes sociales a su papá, en medio de un emotivo reencuentro. Con un mensaje de reflexión sobre la importancia de dejar atrás cualquier tipo de rencor, el hombre confesó que se siente agradecido de volver a involucrar a su familiar en su cotidianidad.

A sus 17 años, Hassam conoció a su padre gracias a varias pláticas con su mamá, un momento que recordará de por vida. Además, reveló que solo había interactuado con él de 2 a 3 veces desde entonces, siendo la noticia de que sería abuelo la última vez que se habían puesto en contacto.

“Siempre creí que ya lo había perdonado por no estar presente, tal vez no era un perdón genuino”, escribió a través de su cuenta de Instagram, la cual ya completa los 2.5 millones de seguidores, junto a una recopilación de fotografías con su papá luego de no verse por dos décadas.

No obstante, el comediante aceptó que fue gracias una de las charlas del conferencista y conductor de televisión, Dante Gebel, que se motivó a poner su relación su papá nuevamente en el mapa.

Asimismo, la celebridad invitó a sus seguidores y cercanos a perdonar, sanar heridas y seguir adelante: “Muchas veces el orgullo o el prejuicio nos impide enviar un mensaje, responder una llamada, aceptar un perdón, sin saber que podría ser la última vez y que esas decisiones nos pueden cambiar el destino”, publicó en sus redes sociales.

Por otro lado, una de las hijas del humorista, quien es conocida como Tutty, también apareció entre las imágenes que se compartieron vía redes sociales, lo que generó opiniones de los internautas sobre el parecido que hay entre nieta y abuelo, sin dejar de lado a que su hijo también es "una fotocopia de su pap´a".

Mira aquí la publicación completa:

"😮 son una fotocopia, así es sanar y perdonar nos llena el alma y el corazón de paz 🤍", "¡Igualitos! Tutty es la fotocopia del abuelito ❤️", son algunos de los comentarios en los espacios digitales.