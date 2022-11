Le dicen "Axl Rose colombiano" al Pibe Valderrama por foto donde luce su melena completamente lisa

Si por algo se ha caracterizado el Pibe Valderrama, además de su increíble talento para el fútbol, es por su melena. Durante años, el astro deportivo ha lucido una enorme cabellera rubia que ha llamado la atención de sus aficionados; sin embargo, hace algunos meses se dejó ver en redes sociales con su pelo completamente liso, lo que causó diferentes reacciones.

Pese a que la publicación fue hecha en septiembre de 2019, se ha vuelto famosa nuevamente. En la imagen se logra ver a Valderrama mirando fijamente a la cámara, mientras luce su característico cabello rubio, pero esta vez liso hasta los hombros, Lo gracioso es que los internautas se tomaron la plataforma digital para asegurarle que podía hacerse pasar por una estrella de rock.

"Me volví a cepillar el pelo porque ahora sí se puso bacano el fútbol colombiano y ninguno va a dar nada por perdido", señaló en aquella oportunidad el deportista en un post que recogió casi 30 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.

