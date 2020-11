¿Le copió el look? Karol G es comparada en redes sociales con el humorista Hassam

Karol G arrasó en los premios MTV Europe Music Awards, pues se quedó con dos importantes galardones, 'Mejor colaboración' y 'Mejor artista latino'. Sin duda, la cantante paisa brilló durante la ceremonia, no solo por los reconocimientos que recibió, sino también por la impecable actuación que ofreció al ritmo de 'Bichota', su más reciente sencillo.

La artista quiso lucir perfecta para el evento, por ello eligió como atuendo un vestido a cuadros que resaltaba sus sensuales piernas. La prenda tenía tonalidades rojas y azules, muy similares a las que utiliza Hassam, quien no pasó por alto el detalle.

Luego de la premiación, Karol G posteó en sus redes sociales una fotografía para celebrar el triunfo y el comediante, ni corto ni perezoso usó su post para hacerle una pequeña broma. Hassam hizo un creativo collage, para poner en evidencia que la cantante había usado su misma ropa.

"No me gusta decir estas cosas, la pasamos muy bien pero espero que me devuelvas mi ropita", escribió el humorista en su publicación. Los comentarios no se hicieron esperar, ya que a muchos cibernautas les cayó en gracia la comparación y no dudaron en dar su opinión al respecto.

"Jajajaja ¡Pero a ella se le ve chic!", "Así son las tóxicas decimos préstanos tu buso y jamás los devolvemos", "Muy buen gusto", "Jajaja la moda se impone", "Rogelio échele tierrita a esa chaqueta", "Devuélvale la ropita al bebecito, perdón al muequito", "Qué estilo, qué clase, qué elegancia la de Francia", fueron algunas de las reacciones que generó la fotografía.