Laura Tobón modeló elegantes sandalias pero dedo chiquito de su pie se robó la atención

El exceso de producción de moda es actualmente una de las mayores amenazas para el medio ambiente. Una solución a este problema es la producción bajo demanda como lo propone @alohas . En pocas palabras, esto significa que sus clientes tienen un alto grado de influencia sobre su negocio, y juntos pueden determinar los niveles óptimos de producción de zapatos 💚 👠 Este concepto lo han aplicado en muchas colecciones en el pasado y este año lo quieren introducir con toda la fuerza! Esas personas que querían foto de mis pies ahí esta 😂💚