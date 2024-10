Laura Tobón estuvo en el desfile de Victoria's Secret y arrasó: Así lució la colombiana

Laura Tobón es una de las modelos colombianas más exitosas y con más reconocimiento a nivel internacional, por eso no es sorpresa que haya sido una de las invitadas especiales al tan esperado desfile de la marca de lencería Victoria's Secret , el cual se realizó el martes 15 de octubre en Nueva York y contó con varias sorpresas.

Este evento fue el primero en seis años tras su cancelación en 2019 y demostró los cambios en su dirección y su imagen para representar tanto los valores como la apariencia de las mujeres contemporáneas. En el show se contó con docenas de modelos diversas en edad, talla y raza e incluso 'ángeles icónicos' como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, Josephine Skriver, Taylor Hill y más.

La colombiana Laura Tobón no se quedó atrás y documentó en sus redes sociales su experiencia en el Victoria's Secret Fashion Show. Primero mostró la cena de bienvenida y la alfombra roja en la que posó con las demás modelos e influenciadoras latinoamericanas. En segundo lugar, compartió un video mostrando un espectacular vestido de diamantes de Melissa Duque.

Finalmente, publicó un resumen de lo que fue el desfile, en el cual estuvo en primera fila con Lele Pons , Luana Barron y Camila Sodi. Para este evento se cambió y utilizó un elegante blazer blanco con botas plateadas. En su publicación escribió: "¡Qué increíble poder compartirlo con ustedes! Casi se me sale el corazón de la emoción. Un sueño hecho realidad".

Así fue el regreso del desfile de Victoria's Secret

El desfile, que se celebró en Nueva York y fue retransmitido por internet, comenzó con una motorista recorriendo las calles hasta la pasarela y resultó ser la cantante tailandesa Lisa, que cantó 'Rockstar' con una coreografía provocadora, rodeada de bailarinas vestidas con 'body' y chaquetas cortas.

Reflejo de los tiempos fue la panorámica final, en la que Tyra Banks, de 50 años, despampanante y con su pelo afro natural, lideró entre confetis rosas a maniquíes de VS más jóvenes, como Gigi Hadid, Candice Swanepoel o Behati Prinsloo, y a nuevas generaciones, como Lila Moss o Valentina Sampaio.

Aunque la tónica general fue la delgadez y la juventud, el equipo de VS se caracterizó por incluir modelos treintañeras en adelante y madres; razas más allá de la blanca, y cuerpos de tallas normales y curvilíneas, como los de Ashley Graham, Paloma Elsesser, Fanta Bereteh y Devyn Garcia.

La banda sonora corrió a cargo solamente de mujeres, que marcaron los segmentos del desfile: Lisa, que actuó dos veces; Cher, con himnos como 'Strong Enough' y 'Believe'; Tyla, que caldeó el ambiente con música R&B, y una cantante de rock sin identificar que entonó la famosa 'I love rock and roll'. - EFE