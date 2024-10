La supuesta pulla que Shakira le tiró a Clara Chía en la fiesta de 'Soltera', ¿guarda rencor?

Shakira está que no se cambia por nadie debido al éxito que ha tenido su nueva canción 'Soltera'. El pasado 14 de octubre, la colombiana asistió a una fiesta en la casa de Lele Pons, a la que también llegaron personalidades como Danna, Greeicy, Fariana, Belinda, Kenia Os, Eliane Gallero, Karolina Kurkova y Sheyniss Palacios. Durante la velada, las mujeres se tomaron fotos, rieron, contaros divertidas historias y comieron pizza.

Sin embargo, uno de los detalles que llamó de inmediato la atención de los usuarios de Internet fue un comentario que hizo la barranquillera tan pronto llegó a la reunión, ya que se bajó de su automóvil y dijo entre risas: "yo salgo por la puerta, no como otras que salen por la ventana".

Mira también: Reconocida cantante le agarró el busto a Greeicy en la fiesta de Shakira, ¿quién fue?

¿Una pulla de Shakira a Clara Chía?

Una usuaria de Internet identificada como Paula publicó un clip en su cuenta oficial de TikTok, en la que afirmó que este mensaje era una indirecta para la actual pareja sentimental de Gerard Piqué y, además, escribió : "Shakira no supera a Clara Chía".

Esto desató furor en las plataformas digitales, pues muchos empezaron a culpar a la colombiana de no haber pasado la página; no obstante, Lele Pons le respondió con contundencia a la joven y aclaró toda la situación antes de que se creara una polémica mayor.

No te pierdas: El reclamo que Greeicy le hizo a Fariana durante la fiesta con Shakira: esto sucedió

Publicidad

"Lo dice porque yo* salí por la ventana del carro en su music video lol", se lee en la publicación.

Es necesario mencionar que en el video de 'Soltera', la intérprete de 'Antología' aparece manejando un lujoso auto morado que termina chocando contra un andén, de manera que ella y sus amigas deciden caminar hasta el lugar al que se dirigían. Lele, por su parte, se roba las miradas al salir del vehículo de una forma muy particular, dado que tira primero sus zapatos por la ventana y posteriormente cruza la puerta sin quiera abrirla.

Te puede interesar: Natti Natasha hizo curiosa confesión sobre su encuentro con Shakira para el video de 'Soltera'

Publicidad

La aclaración de esta situación generó múltiples comentarios en redes: "es que lo dices para hacer quedar mal a Shakira", "ella ni pendiente de esa mujer insignificante por favor", "la que no la ha superado eres tú", "estás tergiversando la información", son algunos de los mensajes que resaltan.