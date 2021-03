'La Segura' protagoniza polémica luego de pedir que despidieran a un empleado por mala atención

La influenciadora colombiana Natalia Segura, más conocida en las plataformas digitales como 'La Segura ', generó nuevamente polémica luego de que compartiera a través de sus redes sociales la discusión que sostuvo con un vendedor de Philipp Plein , ubicado en el Centro Comercial Sawgrass Mills de Miami.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer no solo se desahogó por la "mala atención", sino que también le recomendó a sus más de 7 millones de seguidores no hacer compras en el lugar, puesto que su experiencia de compra no fue satisfactoria.

Todo comenzó cuando Segura estaba intentado probarse unos tenis que tenían atorados los cordones. Según relata, tanto ella como su amiga, Isabella León, intentaron abrir los zapatos hasta con sus uñas, pero no pudieron lograrlo a pesar de que los vendedores estaban cerca.

Al ver que no le prestaron ayuda dijo "definitivamente aquí hay demasiada mala atención al cliente", lo que generó malestar en el vendedor, quien según la creadora de contenido, respondió diciendo "pues hable, si necesita algo, pues hable".

Ante la polémica que se formó por las declaraciones, Andrés Marín, vendedor de la tienda, decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram asegurando que 'La Segura' entró a la tienda sin saludar, "tomó uno de los zapatos que teníamos y se dirigió a una de mis compañeras que no habla nuestro idioma, no habla en español y trató de pedirle la talla que necesitaba, la cual no teníamos".

De acuerdo con el vendedor, él sí se disculpó, pero añadió que la actitud de la colombiana fue grosera porque le arrebató los zapatos de las manos cuando él intentó atenderla.

De inmediato, los internautas rechazaron la actitud de la mujer mencionando: "uñas excesivamente largas les impiden un cordón de zapato... pobrecitas", "no sé cómo será en EE.UU., pero en Europa es todo mundo es por su cuenta, no hay quién te venda y no por eso tiene que hacer el show, es solo habituarse a las costumbres de otro país", entre otros mensajes.