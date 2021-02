La Segura fue criticada fuertemente luego de estrellarse en su camioneta

La reconocida creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes sociales como La Segura , registró en las historias de su cuenta de Instagram el momento en el que se vio involucrada en un choque. Las críticas de algunos internautas no se hicieron esperar, puesto que la acusaron de estar revisando su celular mientras manejaba.

"Me acabo de estrellar de la manera más estúpida del mundo, tengo demasiada impotencia, estoy tratando de soltarlo porque es la primera vez que me estrello. Gracias a Dios no pasó a mayores y no fue nada grave. Mi familia está bien, yo estoy bien", comentó la caleña en la plataforma.

Minutos después mostró un video en el que se observa a un trabajador haciendo mantenimiento a la camioneta blanca que sufrió un golpe en la parte trasera; no obstante, el otro automóvil involucrado fue el que se llevó la peor parte del impacto, debido a que presentó un daño más severo en la zona delantera.

En la grabación también se alcanza a ver la presencia del creador de contenido Daiky Gamboa y su madre, Alexandra Mena, quien afirmó que, a diferencia de los que muchos comentaron, el accidente no se produjo por un descuido de La Segura, quien además maneja con mucha calma para evitar cualquier tipo de incidentes.

"¿Quién les dijo a ustedes que yo me estrellé por estar mirando el celular?", preguntó Segura en medio de las historias, a lo que ella misma respondió "para nada, fue un accidente". Esta sería la primera vez en la que se ve involucrada en esta situación y, a pesar de que ni ella ni sus acompañantes sufrieron algún tipo de lesión, el hecho sí le generó un rato desagradable.

"Estas cosas le pasan a cualquier persona en el mundo. Gracias a todas las personas que me están enviando mensajes diciéndome que gracias a Dios estoy bien, que no juzgan", puntualizó la creadora digital.