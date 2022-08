La Liendra y Dani Duke encienden las redes con ardientes fotos

La pareja de influcencers La Liendra y Dani Duke , nuevamente son el centro de atención de las redes sociales por una serie de fotografías en las que se ve a la joven completamente desnuda dentro del baño y en la habitación del lugar. Por su parte, el quindiano solo aparece en ropa interior, causando una gran cantidad de reacciones de la gente.

La publicación que fue hecha en el Instagram de Mauricio Gómez, nombre de nacimiento del hombre, también cuenta con un corto video en el que ambos están dentro de una ducha, dejando a la imaginación de los internautas todo lo que sucedió en ese momento, además de apreciar un corto beso entre ellos.

"Nosotros nos tomamos el domingo muy en serio", fue la cita con la que La Liendra compartió las sorprendentes imágenes en las que critican la actitud del colombiano, sin embargo, otros seguidores apoyan la iniciativa, pues ven con buenos ojos al dúo, ya que aseguran que son la pareja perfecta al compartir momentos así.

Por su parte, la ola de reproches no solo se dio por ver a la mujer sin prenda alguna, también fue por causa de que en una de las fotos a Duke se le vio sentada en el inodoro, lo que para los críticos fue un acto para llamar la atención y así generar más likes en la plataforma social. "Ya no hallan cómo ganar seguidores", "¿En serio ustedes no saben lo que es privacidad?", aseveraron algunos comentarios en el post.

Recordemos que, anteriormente, ambos fueron protagonistas de varios escándalos virales, el más sonado fue un video íntimo filtrado en internet en el que Dani Duke le practicó actos sexuales a la Liendra, algo por lo que ellos han salido en diversas ocasiones a dar declaraciones sobre aquel episodio.