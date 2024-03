La hija de Laura Acuña genera curiosidad por quererse cortar el cabello luego de ver una publicidad

Laura Acuña es una de las presentadoras más famosas de Colombia, pues no solo ha participado en diferentes producciones de Caracol Televisión, sino que también tiene su propio programa digital llamado La Sala de Laura Acuña.

Recientemente, la conductora llamó la atención a través de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de cuatro millones de seguidores, debido a que se tomó sus historias para referirse a una situación que tuvo como protagonista a Helena, su hija.

Según informó, ambas se encontraban haciendo origami con ayuda de videos de YouTube, cuando de pronto se toparon con una publicidad de gente que le entrega su cabello a niños que sufren de cáncer; lo que se3 robó las miradas en la pequeña.

“El niño que salió ahí no tenía pelo entonces ella preguntó por qué, le expliqué y su pregunta fue ‘¿se va a quedar calvo toda la vida?’. Le dije que no, que vuelve a crecer y que hay personas que lo donan para poder hacer pelucas”, señaló.

La menor, al conocer más sobre el tema, manifestó su interés de hacer lo mismo con alguien que lo necesite, por lo que Acuña la llevó a un salón de belleza que tiene relación con fundaciones y la Liga contra el Cáncer para iniciar el proceso.

“El pelo de Helena no sirve porque todos poseen un mínimo de largo, algunos piden 15 centímetros, otros 30, incluso 20. Las condiciones para que puedan hacerlo son primero, que sea generoso; segundo, puede o no estar tinturado (…) Debe entregarse limpio y seco y ser mayores de 18 años, si no lo son, deben contar con la autorización de sus padres”, agrega.

Asimismo, Laura aclara que su hija tiene un cabello de aproximadamente 17 centímetros, por lo que no alcanzaba la medida recomendada, y añade que este gesto le pareció muy noble de su parte, pues demostró que se preocupa por los demás.

Por último, dijo que se siente orgullosa que se motive por este tipo de causas, así como también le agradaría la idea de que más adelante entienda sobre la importancia de donar los órganos. Los usuarios las felicitaron por usar las plataformas digitales para visibilizar este tipo de temas.