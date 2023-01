Kylie Jenner asistió a importante pasarela de alta costura con atuendo de cabeza de león, ¿es real?

Durante la apertura a la Semana de la moda en París: 2023, la socialité, Kylie Jenner acaparó las miradas de los asistentes en el desfile de Primavera Verano de Schiaparelli Haute Couture, la joven empresaria lució un vestido de la reconocida firma, sin embargo, fue la cabeza de un animal la que causó revuelo sobre este outfit.

La modelo de 25 años, fue una de las invitadas estelares y al tiempo, lució el llamativo diseño de Daniel Roseberry, quien para esta ocasión se inspiró en el Infierno de Dante, un poema del siglo XIV y con el que resaltó la silueta femenina mediante varios diseños que en su mayoría incluían cabezas de animales salvajes.

Te puede interesar: Beyoncé cobró 24 millones de dólares por un concierto en Dubái: Así fue el espectáculo privado

Publicidad

Roseberry, el director creativo de Schiaparelli trajo sobre la pasarela atuendos del maximalismo y aunque muchas personas manifestaron su descontento por el uso de estos grandes accesorios de animales, el responsable de estas creaciones aclaró que fueron cabezas falsas hiperrealistas y mediante una publicación resaltó que: "Ningún animal fue dañado al hacer este diseño".

Importantes figuras del modelaje fueron convocadas para desfilar las piezas que fueron "esculpidas a mano en piel sintética de espuma, resina, lana y seda, pintados a mano para que parezcan lo más reales posible": detalló Daniel Roseberry.

Irina Shayk, Naomi Campbell, Shalom Harlow y Saskia de Brauw fueron algunas de las modelos que llamaron la atención y aunque para muchos usuarios de las redes sociales y defensores animalistas esta colección simboliza la caza de animales como colección, para el diseñador es una obra de "falsa taxidermia" con la que logra exponer las intención de su trabajo.

Publicidad

Daniel Roseberry explicó: "Es un recordatorio de que no existe el cielo sin el infierno; no hay alegría sin tristeza; no hay éxtasis de la creación sin la tortura de la duda".