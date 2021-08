Koral Costa, esposa de Omar Murillo, envía contundente respuesta a quienes la llaman "gorda"

La esposa del famoso actor Omar Murillo , Koral Costa, reconocida en redes por sus particulares outfits y maquillaje, continúa brindándoles mensajes de reflexión a su más de 311 mil seguidores en Instagram, pues pese a que la influenciadora ha sido blanco de críticas en varias ocasiones por su cuerpo e incluso por las uñas que utiliza, siempre deja claro que el amor propio y la actitud valen mucho más que eso.

Recientemente, la mujer recibió fuertes críticas por usar en sus uñas cadenas de oro, con comentarios como “gastándose la plata poniéndose oro de 18k en las uñas, idiota”.

Ante esto, Costa muy molesta respondió “Yo creo que cada persona es libre señora, de hacer con lo que se gana o se trabaja lo que quiere. Si yo me puse mis cadenas en oro en mis uñas es porque yo trabajo mi plata y yo me la gano, usted no me da nada, ni me mantiene”.

“No está en el derecho de decirme idiota si yo me pongo unas cadenas de oro en mis uñas que es la plata que yo me trabajo. Hay que respetar señora, que yo sepa usted no me da a mí ni para comer, ni para vestirme, ni para darme mis lujos”, agregó Costa.

Y es que las críticas hacia la caleña no acaban ahí, pues en varias ocasiones ha tenido que soportar comentarios de internautas sobre su aspecto físico calificándola de “gorda asquerosa” o “marrana”. Pese a esto, ella se muestra muy segura de sí y exhibe sus curvas sin importar lo que digan los demás.

“Amo mis curvas, mi manera de mirarme al espejo y decir espejo aquí estoy, que hoy tu reflejo sea verte más hermosa”, escribió en un post que compartió luciendo ropa interior de color negro.

Ama lo que ves de ti, si no te amas a ti primero nadie te va a amar. Koral Costa.

Con esto, Koral les demuestra a los internautas que no importa el cuerpo y que hay que dejar de lado los estereotipos, pues las redes no suelen mostrar el verdadero valor de una mujer real.

“Mujer real, dejando atrás estereotipos baratos, mostrándose como es, sin tapujos descomplicada, fresca, sin importarle el que dirán y así debe ser amarnos tan jodidamente que hasta nuestros defectos nos parezcan perfectos, basta ya de prejuicios, de comer publicidad barata y engañosa, de hacerle creer a las masas que una talla 6 es perfecta”, escribió una internauta en el post apoyando a Koral Costa por sus publicaciones ligera de ropa.